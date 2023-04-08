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Dünya Romanlar Günü Çeşme'de kutlandı

8 Nisan Dünya Romanlar Günü, İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüşle Roman havaları eşliğinde oynanan oyunlarla kutlandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:42
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Dünya Romanlar Günü Çeşme'de kutlandı

Dünya Romanlar Günü Çeşme'de kutlandı
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İHA'da yer alan haberde, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle Çeşme Romanlar Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe Çeşmeliler yoğun ilgi gösterdi.

Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte rengarenk giysileri katılan Çeşmeli Romanlar, Çeşme çarşısındaki esnafa karanfil dağıttı. Çeşme Cumhuriyet Meydanına kadar devam eden yürüyüşün ardından, Çeşme Romanlar Derneği Başkanı Kemal Hüner, Atatürk heykeline çelenk sundu.

Çeşme Romanlar Derneği'nin düzenlediği kutlama programı, çalınan Roman havaları eşliğinde oynanan oyunlarla sona erdi.

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