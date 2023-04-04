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Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni rapor. Her 6 kişiden biri bu hastalığı yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü, tedavi eksikliği nedeniyle yetişkinlerde her altı kişiden birinin kısırlık sorunu yaşadığını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 22:25
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Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni rapor. Her 6 kişiden biri bu hastalığı yaşıyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kısırlık sorununa dünya genelindeki verileri ele aldığı yeni bir rapor yayımladı. DSÖ'nün raporu küresel çapta yetişkin nüfusun yüzde 17,5'inin tedavi eksikliği nedeniyle kısırlık sorunu yaşadığını ortaya koydu. Raporun ortaya koyduğu veri her 6 yetişkinden birinin kısırlık sorunu yaşadığı anlamına geliyor.

DSÖ açıklamasında, "Dünya genelindeki yetişkin nüfusun yaklaşık %17,5'i ya da her 6 kişiden 1'i kısırlık sorunu yaşamakta olup, bu durum ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı, yüksek kaliteli doğurganlık bakımına erişimin acilen arttırılması gerektiğini göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

DSÖ tahminlerine göre, yüksek gelirli ülkelerde kısırlık oranının yüzde 17,8, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise yüzde 16,5 olduğu belirtildi.

"ÇOĞU ZAMAN YIKICI SONUÇLARI OLUYOR"

Açıklamada, "Kısırlık, 12 ay veya daha uzun süreli düzenli korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebelik elde edilememesi ile tanımlanan bir erkek veya kadın üreme sistemi hastalığıdır. Kısırlık dünya çapında milyonlarca insanı etkilemekte ve çoğu zaman yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır" denildi.

Kısırlığın ele alınmasının "cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarının önemli bir bileşeni" olduğunu vurgulayan DSÖ, hükümetleri bu konuda proaktif politikalar izlemeye ve insanlara gerekli tedaviye erişim sağlamak için kamu fonlarını artırmaya çağırdı.

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