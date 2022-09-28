﻿Filenin Sultanları üçüncülük için sahaya çıkıyor

Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'daki maç saat 18.30'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 kaybetmişti. Filenin Sultanları, ikinci maçında ise Güney Kore'yi set vermeden 3-0 yenmeyi başardı. Dominik Cumhuriyeti ise turnuvadaki ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yenmişti.
Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.
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