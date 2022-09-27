Filenin Sultanları Güney Kore'yi yıktı geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Güney Kore ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, rakibini 3-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanan müsabaka TSİ 15.00'te başladı.
Sultanlar 3 sette de rakibine üstünlük kurarken sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrıldı.
İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takımımız, ikinci maçında ilk galibiyetini böylece aldı.
Salon: Ergo Arena
Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Ivanov Ivaylo (Bulgaristan)
Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu)
Güney Kore: Dahyeon Lee, Jeongah Park, Hye Seon Yeum, Seonwoo Lee, Seungju Pyo, Juah Lee (Dahye Han, Minkyoung Hwang, Yeun Seo Yoo, Seon Hye Yeum, Kyung Ha Kim)
Setler: 25-14, 25-13, 25-13
Rakibiyle son olarak Milletler Ligi’nde oynayan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Güney Kore’nin 15 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor. Asya ekibi son olarak Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Türkiye’yi 3-2 mağlup etmişti.
Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.
B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.
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