Filenin Sultanları Güney Kore karşısında

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. Türkiye - Güney Kore mücadelesi, TRT SPOR’dan naklen yayınlanacak.
İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Rakibiyle son olarak Milletler Ligi’nde oynayan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Güney Kore’nin 15 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor. Asya ekibi son olarak Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Türkiye’yi 3-2 mağlup etmişti.
Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.
B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.
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