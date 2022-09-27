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Filenin Sultanları Güney Kore karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında bugün Güney Kore ile karşılaşacak.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:51
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FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda Filenin Sultanları 2. maçında Güney Kore ile karşılaşacak

Filenin Sultanları Güney Kore karşısında
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Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. Türkiye - Güney Kore mücadelesi, TRT SPOR’dan naklen yayınlanacak.

İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Rakibiyle son olarak Milletler Ligi’nde oynayan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Güney Kore’nin 15 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor. Asya ekibi son olarak Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Türkiye’yi 3-2 mağlup etmişti.

Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.

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