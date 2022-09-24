24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası ilk maçında Tayland ile karşılaştı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:30
Takip Et

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası ilk maçında Tayland'a mağlup oldu

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı
+
Aa
-

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçta Hollanda'da Tayland'la karşılaştı.

İlk seti 25-17 kazanan milliler, ikinci seti 29-31 kaybetti. Üçüncü seti 25-22 kazanarak set skorunda tekrar öne geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü sette rakibine 25-19 mağlup oldu.

Karşılaşmanın karar setinde ise rakibine 15-13 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

KALAN MAÇLAR POLONYA'DA OYNANACAK
Gruptaki ilk maçını Hollanda'da oynayan Filenin Sultanları, diğer grup karşılaşmalarını Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.

Dünya Şampiyonası'nda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Türkiye'nin B Grubu'ndaki maç programı (TSİ) şöyle:

27 Eylül Salı - 15.00: Türkiye-Güney Kore
28 Eylül Çarşamba - 18.30: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
29 Eylül Perşembe - 18.30: Türkiye-Hırvatistan
1 Ekim Cumartesi - 21.30: Türkiye-Polonya

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
﻿Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
﻿Uganda'da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
﻿122 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿122 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿122 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı
﻿Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı
﻿Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı
﻿Kalbine dayayıp silahı ateşledi
﻿Kalbine dayayıp silahı ateşledi
﻿Kalbine dayayıp silahı ateşledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.