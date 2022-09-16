16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Taha Akgül'den Dünya Şampiyonluğu geldi

Taha Akgül'den Dünya Şampiyonluğu geldi

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 21:47
Takip Et

Milli sporcumuz Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Taha Akgül'den Dünya Şampiyonluğu geldi
+
Aa
-

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.

Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti.

Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı.

BELGRAD'DA 4. ALTIN MADALYA 

Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asker
16.09.2022 22:18
Allah yolunu acık etsin inşallah Türk milletin yüzünü yine güldürdün başarılar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
1
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
2
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
3
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
4
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
5
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
6
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿Açıklama Zelenskiy’den geldi: İzyum'da toplu mezar bulundu
7
﻿Açıklama Zelenskiy’den geldi: İzyum'da toplu mezar bulundu
﻿Açıklama Zelenskiy’den geldi: İzyum'da toplu mezar bulundu
﻿3 çocuk annesi kadın, ağaca asılı halde ölü bulundu
﻿3 çocuk annesi kadın, ağaca asılı halde ölü bulundu
﻿3 çocuk annesi kadın, ağaca asılı halde ölü bulundu
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Tekirdağ'da ormana atık bırakanlara 490 bin TL ceza
﻿Tekirdağ'da ormana atık bırakanlara 490 bin TL ceza
﻿Tekirdağ'da ormana atık bırakanlara 490 bin TL ceza
﻿İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi yaraladı
﻿İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi yaraladı
﻿İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi yaraladı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.