Dünya yıldızı Kartal pençesi yaptı. Beşiktaşlılar heyecanlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ilk transferini Gabriel Paulista'yı kadrosuna katarak gerçekleştirmişti.

Stoper pozisyonuna bir takviye daha yapmayı planlayan Siyah-Beyazlılar uzun süredir Mats Hummels ile ilgileniyordu.

Borussia Dortmund ile yollarını ayıran 35 yaşındaki Alman savunmacı henüz geleceği ile ilgili kararını vermedi. Ancak bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

İspanya'da tatil yapan Hummels, Kartal pençesi yaptığı fotoğrafı sosyal medyasında paylaştı. Bu paylaşım Beşiktaş taraftarı arasında yoğun ilgi görürken, fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.