Burger King şarap satacak

Oda TV'de yer alan habere göre, Burger King Rusya İletişim Direktörü Ivan Şestov, deneme amaçlı böyle bir karar aldıklarını ve sadece kaliteli Rus şaraplarını servis etmeyi düşündüklerini söyledi. Şestov, uygulamanın devamına müşterilerin reaksiyonuna göre karar vereceklerini belirtti.



Pazarlama direktörü Aleksandr Sısoyev, Burger King açısından havaalanında şarap servis etme fikrinin makul bir fikir olduğu görüşünde. Sısoyev'e göre, uçuştan önce tedirginlik yaşayan yolcuların favori içeceklerinden biri şarap.



Business FM'in görüşüne başvurduğu Paris turist rehberi Natalya Savisko, Fransa'da fast food restoranlarında şarap servis edildiğini hiç görmediğini söyledi.

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