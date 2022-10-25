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Alkole yine zam geldi

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş şarap fiyatlarına yüzde 15 ila 25 zam geldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:26
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Artık içki içeni parmakla gösterecekler. Alkole yine zam geldi

Alkole yine zam geldi
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OdaTV'nin haberine göre, daha önce zamlı fiyat listesini paylaştığı için 237 bin lira ceza kesilen Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bu kez zammı farklı bir yolla duyurdu.

Aybaş, 'şarap' kelimesini kullanmadan şaraptan bahsederek, içki çeşitlerine zam geldiğini ifade etti.

Aybaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzüm suyundan yapılan, fıçılarda olgunlaşıp fermente olan, içime hazır hale gelen kırmızı, beyaz ve rose renklere sahip 75 cl cam şişede üretimi yasal satışı serbest olan meyve özlü ürün çeşitlerine yüze 15-25 arası zam güncellemesi geldi."

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