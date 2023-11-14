Galatasaray'da taşları yerinden oynatacak karar

Milli araya Hatayspor yenilgisiyle girip liderliği kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk büyük bir değişim planlıyor.

Bahar Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da taşları yerinden oynatacak karar

Liderlik koltuğunu Hatay'da kaybeden Galatasaray'da bazı futbolcuların performansı eleştiri konusu olmuştu. Bu isimlerin başında da Kerem Aktürkoğlu geliyor.

10 NUMARADA OYNUYORDU
Zaha'nın forma şansı bulmasıyla birlikte 10 numara pozisyonunda görevlendirilen yıldız futbolcu, istenen seviyeye ulaşamadı. Bu da onun tepki almasına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk, milli arada takımda büyük bir değişim yapmayı planlıyor.

ICARDI DE ETKİLENİYOR
Buna göre; öncelikle performansı düşen Kerem Aktürkoğlu gerçek pozisyonu olan sol kanada çekilecek. Okan Buruk; Mauro Icardi'nin de Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rolündeki formasyondan etkilendiğini düşünüyor.

ZAHA SAĞ KANADA GEÇECEK
Yeni kurguda Zaha'nın sağ kanatta oynatılacağı, hatta bazı maçlarda oyuncunun kulübeye çekilebileceği aktarıldı. Okan Buruk'un 10 numara bölgesinde ise Hakim Ziyech ve Dries Mertens arasında tercih yapacağı vurgulandı.

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