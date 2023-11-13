Galatasaray UEFA şikayeti için Ali Koç'tan yardım isteyecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında Portekizli hakem Antonio Nobre'nin kötü yönetimi nedeniyle UEFA'ya şikayette bulunan Sarı Kırmızılı yönetim yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Haber sarı krımızı'nın haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği'nin ilk kadın üyesi olan Ebru Köksal'la Galatasaray yönetimi, temasa geçti.

Hakem hakkında bir yaptırım bekleyen yönetim işi sıkı tutuyor.

Köksal, bir dönem Galatasaray'da Sportif A.Ş Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

ALİ KOÇ'TAN DESTEK İSTENECEK

UEFA'nın İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ali Koç da Galatasaray'ın seçenekleri arasında yer alıyor. Öyle ki Başkan olduğu ilk yıldan bugüne kadar UEFA'daki görevi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bazı Sarı-kırmızılı yetkililer, Koç'la Türk takımlarının haksızlığa uğramaması adına fikir alışverişinde bulunacak.

ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Ali Koç, Bayern Münih - Galatasaray maçından sonra: "Galatasaray, Bayern Münih karşısında müthiş mücadele etti. Ülke puanına önem vermemiz lazım. 1 senede iyi bir ivme kaydettik." sözlerine yer verdi.

Geçen sezon Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının 4. hakemi Ivan Babek olmuştu.

Ali Koç, UEFA'daki lobi gücünü kullanarak bu atamaya karşı çıktı ve yerine Marin Vidulin görev yaptı.