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Galatasaraylı Dries Mertens'in eşinden Gülşen'e destek

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kerkhofs, Gülşen'in serbest bırakılması için düzenlenen bir imza kampanyasının linkini paylaştı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 10:27
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Dünyaca ünlü futbolcunun eşinden Gülşen'e destek geldi

Galatasaraylı Dries Mertens'in eşinden Gülşen'e destek
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Nisan ayında verdiği konserinde İmam Hatiplilerle ilgili söylediklerinde dolayı hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, önceki akşam ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Galatasaraylı futbolcu Mertens'in eşi sosyal medyadan Gülşen ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"GÜLŞEN'İ SERBEST BIRAKIN"

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs sosyal medyadan Gülşen'i serbest bırakın paylaşımı yaptı. Kerkhofs paylaşımında "Free Gülşen" isimli ünlü şarkıcının serbest bırakılmasını talep eden bir imza kampanyasının linkini paylaştı.

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Ahmet
28.08.2022 12:45
Kafirler münafıklara destek çıkmış. Şükürler olsun. İşte haber gibi haber. Ekonomiyi falan umursamayın. Gündemi değiştirmeye devam.  
 
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