Galatasaraylı Dries Mertens'in eşinden Gülşen'e destek

Nisan ayında verdiği konserinde İmam Hatiplilerle ilgili söylediklerinde dolayı hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, önceki akşam ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Galatasaraylı futbolcu Mertens'in eşi sosyal medyadan Gülşen ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"GÜLŞEN'İ SERBEST BIRAKIN"

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs sosyal medyadan Gülşen'i serbest bırakın paylaşımı yaptı. Kerkhofs paylaşımında "Free Gülşen" isimli ünlü şarkıcının serbest bırakılmasını talep eden bir imza kampanyasının linkini paylaştı.