Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak

Geçen nisan ayında İstanbul'da verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şarkıcı bugün avukatının yaptığı itiraz sonrası ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

ERDOĞAN’DAN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan Gülşen açıklaması geldi

İsim vermeden Gülşen'in sözlerini hedef alan Erdoğan; “Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak” dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında “Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların imam hatip okullarımızı da hedef alacak boyuta ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar” ifadelerini kullandı.