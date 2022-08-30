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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak

Birkaç ay önce bir konserde sarf ettiği sözlerden dolayı tutuklanan Gülşen'in ev hapsiyle tahliye edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 20:10
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 08:58
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Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
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Geçen nisan ayında İstanbul'da verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şarkıcı bugün avukatının yaptığı itiraz sonrası ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

ERDOĞAN’DAN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

Afyonkarahisar’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan Gülşen açıklaması geldi

İsim vermeden Gülşen'in sözlerini hedef alan Erdoğan; “Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak” dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında “Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların imam hatip okullarımızı da hedef alacak boyuta ulaştığını görüyoruz. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar” ifadelerini kullandı.

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cemil
30.08.2022 09:27
inanç tartışması şart. Seçim yaklaşıyor  
 
Cesur
30.08.2022 09:21
Imam hatipler kutsal değer değildir.  
 
A Aydın
30.08.2022 09:18
İmam hatiplerin mukaddes olduğu Kuranı Kerim’in kaçıncı ayetinde yazılı? Bende Liseliyim benim okulum daha kutsal.kimse laf söyleyemez  
 
TÜM YORUMLAR (35)
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