6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü isimler ise Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı.

250 BİN DOLAR BAĞIŞLADILAR

Dünyaca ünlü Heavy metal grubu Metallica, kendi yardım kuruluşları All Within My Hands aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını açıkladı.