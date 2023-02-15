Sadakatsiz'in Ali'si oyuncu Alp Akar İspanyol televizyonunun haber bülteninde

Alp Akar, İspanya’nın Antena 3 kanalının haber bültenine röportaj verdi. Akar’ın menajeri Özcan Ür’e ulaşan kanal yetkilileri 16 yaşındaki oyuncuya 5 soru gönderdi.

Bültende sunucu yaşanan büyük deprem felaketinin ardından İspanya’nın Türk halkını ve Sadakatsiz dizisinin oyuncularını da çok merak ettiklerini söyledi.

"BİZİ DÜŞÜNEN İSPANYA HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Haber bültenine video gönderen Alp Akar çok üzgün olduğunu belirtti ve “En çok enkaz altında olan insanların sesinin duyulmamasına üzüldüm. Bu doğal afetin üstünden hep beraber geleceğimize inanıyorum ve bizleri düşünen İspanya halkına teşekkür ederim” mesajını iletti.