Dünyaca ünlü oyun şirketi iflas etti. Türkler de bağımlısıydı. Tüm çalışanlar kapının önüne kondu

Shiftdelete'nin haberine göre, oyun sektörü 2023 yılında büyük firmaların GTA 6 gibi heyecan verici projeleriyle hareketlendi. Ancak bağımsız yapımcılar zor günler geçirdi. Bunlardan biri olan Versus Evil, faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

2013 yılında kurulan Versus Evil, bağımsız geliştiricilere ve oyunculara farklı bir seçenek sunuyordu. The Banner Saga, Pillars of Eternity ve Mothergunship gibi popüler oyunları piyasaya sürdü. Şirket, kapanma kararını resmi olarak doğruladı.

Oyunculara teşekkür eden bir veda mesajı yayınladı. Versus Evil’in prodüksiyon müdürü Lance James, şirketin tüm çalışanlarının işten çıkarıldığını söyledi.

Versus Evil, 2021 yılında TinyBuild tarafından satın alınmıştı. Ancak satın alma sonrası TinyBuild ile aralarında yasal bir sorun çıktı. TinyBuild, sorunu çözmek için Versus Evil’e 3,5 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.