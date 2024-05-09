Küçük kız selden etkilenen yavru köpekleri kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük kız selden etkilenen yavru köpekleri kurtardı
Brezilya'da çekilen görüntülerde küçük kız, bulduğu yavru köpekleri selden kucağına alarak kurtardı.

Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde, bir kız çocuğunun yüreğini ortaya koyarak selden etkilenen yavru köpekleri kurtarması, sosyal medyanın gündemine oturdu. Olay, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cesur kız, bir bir yavru köpekleri selden alarak kucağına alıyor ve emniyetli bir noktaya taşıyor. Bu dokunaklı sahne, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü. İzleyiciler, kızın cesaretini ve sevgi dolu davranışını övgüyle karşılarken, "Bütün kahramanlar pelerin takmaz" gibi yorumlarla paylaştılar.

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