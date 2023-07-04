Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna oturduğu yerden rekor kırarak dünyada bir ilke imza attı

Editör: Özlem KIRAL

35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, müzik listelerini altüst etti. Dokuz Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna, 7,5 yıldır yeni albüm çıkarmamasına rağmen, Spotify'da 10 şarkısı bir milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın müzisyen olarak yeni bir rekora imza attı.

Yeni rekor, Ocak 2016 çıkardığı "Anti"den bu yana yeni bir stüdyo albümü bile yayınlamamış olmasıyla daha da önemli hale geldi. Bu durum, Rihanna, yedi buçuk yıl yeni albüm çıkarmasa da dinleyicisi onu zirveye taşıyabiliyor şeklinde yorumlandı.