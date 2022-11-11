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Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor

Konaklama, tur, uçak bileti ve VIP transfer hizmetleri sunan ünlü turizm şirketinin konkordato ilan ettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:17
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Dünyaca ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Sahibine ulaşılamıyor, tüm çalışanları işten çıkarıldı,

Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
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Online uçak bileti, tur, konaklama ve VIP transfer platformu Shallwego’yu da bünyesinde barındıran ACY Şirketler Grubu'nun ACY Global, ACY Filo ve ACY Turizm şirketleri için konkordato ilan ettiği belirtildi.

TÜM ÇALIŞANLAR KOVULDU, PARALAR ÖDENMEDİ
Turizm Güncel'in haberine göre, şirketin tüm çalışanlarının işten çıkarıldığı ancak paralarının ödemediği belirtilirken konkordatoya giden şirketin 40 civarında çalışanının mağdur olduğu, maaşlarını ve kıdem tazminatlarını alamadığı bununla birlikte tedarikçilerin borçlarının da ödenemediği kaydedildi.

ŞİRKET SAHİBİ VE CEO’YA ULAŞILAMIYOR
Şirket çalışanları ayrıca Shallwego’nun ofisinin kapalı olduğunu, şirketin sahibi Ahmet Cemil Yıldırıma’a ve CEO Burcu Eslek’e ulaşamadıklarını belirttiler.

Adana ve Denizli'de otelleri bulunan aynı zamanda Shallwego’nun kurucusu Ahmet Cemil Yıldırım geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul Yenibosna’da bulunan 230 odalı

Adela Oteli satın almış, şirket tarafından yapılan açıklamada otelin yenileneceği ve 3 ay sonra yeniden hizmete başlayacağı ifade edilmişti.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU
Şirketi konkordatoya götüren sürecin otelin satın alınmasıyla başladığı belirtilirken şikayetvar.com isimli sitede birçok vatandaşın tur satın aldıkları Shallwego'ya ulaşamadıklarına dair mesajlar bıraktıkları görüldü.

Bununla birlikte ACY Turizm'in web sitesi aktif halde çalışırken, Shallwego'nun web sitesinin kapalı olduğu ve iletişin numaralarından hiçbir şekilde şirketlere ulaşılamadığı belirtildi.
 

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Menderes YILDIRIM
11.11.2022 15:14
İFLAS mı? O da NE? Müşterinin yatırdığı parayı, AMACINDA kullansaydı İFLAS Etmezdi. Saygılarımla  
 
ombudsman
11.11.2022 14:19
Onur air de iflas etti 3 yıldır ama çalışanlarına ne maaş ne tazminat veriyor. Resmi iflasını ilan etmiyor.  
 
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