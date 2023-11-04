Dünyada 100 bin kişiden sadece 3'ünde görülüyor. 66 yaşındaki çiftçi ölümcül hastalıktan böyle kurtuldu

Adana’da yaşayan çiftçi Kemal Yaprak, dünyada 100 bin kişiden sadece 3’ünde rastlanan safra kesesi kanserine yakalandığı bildirildi. Bu kanser türü çok sinsi ve agresif ilerliyor ve genellikle klinik belirti vermeden ortaya çıkıyor.

KAYNAK: DHA
Dünyada 100 bin kişiden sadece 3'ünde görülüyor. 66 yaşındaki çiftçi ölümcül hastalıktan böyle kurtuldu

Yaprak, mide bulantısı şikâyetiyle gittiği hastanede safra kesesinde taş ve iltihap olduğunu öğrendi.

Safra kesesi alınan hastanın patoloji sonucunda kanser olduğu anlaşıldı.

Yaprak, tedavi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Yaprak’a safra kesesi kanseri tanısı konan Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş ve ekibi tarafından ikinci bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda, hastanın karaciğerinin bir kısmı, safra kanalları ve lenf bezleri kanserli tümörlerden arındırıldı.

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Yaprak, ameliyat sonrası yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı ve sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Sarıtaş, safra kesesi kanserinin gelişiminde safra taşlarının önemli bir rol oynadığını belirtti.
Özellikle 3 santimetreden büyük ve 20 yıldan uzun süre safra kesesinde kalan taşların kanser riskini artırdığını söyledi.

Safra kesesinde taş, polip, tifo veya parazit enfeksiyonu olan kişilerin bir genel cerrahi uzmanına başvurmalarını tavsiye etti.

Ayrıca kilo kaybı, ateş, sarılık, karın ağrısı gibi şikayetleri olan hastaların da sağlık kuruluşuna gitmelerini önerdi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Hastanede tedavisi süren ve uzun süre sonra ayağa kalktığı için çok mutlu olduğunu dile getiren çiftçi Kemal Yaprak, kendisini iyi hissettiğini ve eski sağlığına yeniden kavuştuğunu belirterek, bu zorlu ameliyatta emeği olan tüm doktorlara teşekkür etti.

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