Dünyada en nefret edilen milyarder isimler belli oldu

Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, dünya genelinde sosyal medya üzerinden atılan tweetlere göre en nefret sölemler alan milyarder isimleri derledi. Tweetler üzerinde yapılan araştırmada yapay zeka kullanılarak belirlendi.

Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.



İşte dünya genelinde en nefret edilen milyarderler:

DONALD TRUMP

En nefret edilen milyarderler listesinin tepesindeki isim net servetiyle 3,2 milyar USD olan eski ABD Başkanı Donald Trump oldu. Araştırmaya göre Türkiye’de en nefret edilen milyarderi de Donald Trump oldu. Trump’tan 84 ülkede nefret ediliyor.

JEFF BEZO

Amerikalı yatırımcının net serveti, 142,7 milyar USD. 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.

RUPERT MURDOCH

Medya patronu Murdoch, net serveti 17,2 milyar USD. 4 ülkede nefret edilen isim.

MARK ZUCKERBERG

Facebook’un kurucusu Zuckerberg, net serveti 47,2 milyar USD. 4 ülkede nefret edilen isim oldu.

BİLL GATES

En sevilen milyarder olsa da Microsoft’un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi. Net serveti ise 102,4 milyar USD.