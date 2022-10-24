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Dünyada en nefret edilen milyarder isimler belli oldu

Bir araştırma sitesi yapay zeka kullanarak tüm dünyada en nefret edilen milyarderleri açıkladı. Araştırma sosyal medya üzerinden yapılan tweetler üzerinden belirledi. İşte tüm dünyada nefret edilen o milyarderler...

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:21
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Dünyada en nefret edilen milyarder isimler belli oldu

Dünyada en nefret edilen milyarder isimler belli oldu
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Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, dünya genelinde sosyal medya üzerinden atılan tweetlere göre en nefret sölemler alan milyarder isimleri derledi. Tweetler üzerinde yapılan araştırmada yapay zeka kullanılarak belirlendi.

Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi. 


İşte dünya genelinde en nefret edilen milyarderler:

 

DONALD TRUMP
En nefret edilen milyarderler listesinin tepesindeki isim net servetiyle 3,2 milyar USD olan eski ABD Başkanı Donald Trump oldu. Araştırmaya göre Türkiye’de en nefret edilen milyarderi de Donald Trump oldu. Trump’tan 84 ülkede nefret ediliyor.

 

JEFF BEZO
Amerikalı yatırımcının net serveti, 142,7 milyar USD. 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.

 

RUPERT MURDOCH
Medya patronu Murdoch, net serveti 17,2 milyar USD. 4 ülkede nefret edilen isim. 

 

MARK ZUCKERBERG
Facebook’un kurucusu Zuckerberg, net serveti 47,2 milyar USD. 4 ülkede nefret edilen isim oldu.

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BİLL GATES
En sevilen milyarder olsa da Microsoft’un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi. Net serveti ise 102,4 milyar USD.

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Zebani
24.10.2022 09:44
bill gates'i sevmiyorum, bir sürü şeytanı planı var, covidde de bunun parmağı var. Nüfus azaltmanın ve yapay et peşinde.  
 
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