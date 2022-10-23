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En nefret edilen milyarderler açıklandı. Araştırma sitesi yayımladı

Bir araştırma sitesinin yayınladığı bilgilere göre en nefret edilen milyarderler açıklandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 12:34
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Dünyada en nefret edilen milyarderler açıklandı. Araştırma sitesi yayımladı

En nefret edilen milyarderler açıklandı. Araştırma sitesi yayımladı
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Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en nefret edilen milyarderleri derledi.

Yapılan bir araştırmayla atılan tweetler ve yapay zeka kullanılarak Dünya genelinde en çok nefret edilen milyarderler belirlendi.

Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.

İşte dünya genelinde en nefret edilen milyarderler:

DONALD TRUMP

En nefret edilen milyarderler listesinin tepesindeki isim eski ABD Başkanı Donald Trump oldu. Araştırmaya göre Türkiye'de en nefret edilen milyarderi de Donald Trump oldu. Trump'tan 84 ülkede nefret ediliyor.

JEFF BEZOS

Amerikalı yatırımcı 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.

RUPERT MURDOCH

Medya patronu Murdoch, 4 ülkede nefret edilen isim.

MARK ZUCKERBERG

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 4 ülkede nefret edilen isim oldu.

BİLL GATES

En sevilen milyarder olsa da Microsoft'un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi.

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23.10.2022 12:44
İlk sıra Bill Gates olmalıydı  
 
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