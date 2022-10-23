En nefret edilen milyarderler açıklandı. Araştırma sitesi yayımladı

Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en nefret edilen milyarderleri derledi.
Yapılan bir araştırmayla atılan tweetler ve yapay zeka kullanılarak Dünya genelinde en çok nefret edilen milyarderler belirlendi.
Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.
İşte dünya genelinde en nefret edilen milyarderler:
DONALD TRUMP
En nefret edilen milyarderler listesinin tepesindeki isim eski ABD Başkanı Donald Trump oldu. Araştırmaya göre Türkiye'de en nefret edilen milyarderi de Donald Trump oldu. Trump'tan 84 ülkede nefret ediliyor.
JEFF BEZOS
Amerikalı yatırımcı 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.
RUPERT MURDOCH
Medya patronu Murdoch, 4 ülkede nefret edilen isim.
MARK ZUCKERBERG
Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 4 ülkede nefret edilen isim oldu.
BİLL GATES
En sevilen milyarder olsa da Microsoft'un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi.
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