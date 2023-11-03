Dünyada ilk yapay zeka anlaşmasına varıldı

Karar'ın haberine göre; İngiltere’de düzenlenen küresel zirvede yapay zeka (YZ) güvenliği konusunda “dünyada bir ilk” olarak nitelendirilen anlaşmaya imza atıldı. Teknoloji uzmanları, küresel liderler ve 27 ülkeden ve Avrupa Birliği’nden temsilciler, bir zamanlar İkinci Dünya Savaşı şifre kırıcılarına ev sahipliği yapan Bletchley Park’ta Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi’ne katıldı. Yapay zeka güvenliğine ilişkin “Bletchley Deklarasyonu”, aralarında ABD, Çin ve AB’nin de bulunduğu 28 ülkenin temsilcileri ve şirketleri tarafından imzalandı.

Deklarasyon, OpenAI gibi şirketler tarafından geliştirilen büyük dil modelleri olarak adlandırılan öncü YZ modellerinin risklerini ele almayı amaçlıyor. Birleşik Krallık hükümeti, “ortak endişe kaynağı olan YZ güvenlik risklerini” belirlemeyi ve “ülkeler arasında ilgili risk temelli politikalar” oluşturmayı amaçlayan bildiriyi “dünyada bir ilk” olarak nitelendirdi.

Ancak, anlaşmaların tam olarak nasıl uygulanacağı belli değil. Birleşik Krallık hükümeti ayrıca gelecekte yapay zeka güvenlik zirveleri düzenleneceğini de duyurdu. Güney Kore, önümüzdeki altı ay içinde bir başka “mini sanal” YZ Zirvesi başlatacak ve Fransa gelecek yıl bir sonraki yüz yüze YZ zirvesine ev sahipliği yapacak. YZ destekli araştırma şirketi AMPLYFI’nin CEO’su Paul Teather Euronews Next’e yaptığı açıklamada, “Büyük güçleri etik ilkeleri onaylamak için bir araya getirmek bir başarı olarak görülebilir, ancak somut politikalar ve hesap verebilirlik mekanizmaları üretme taahhüdü hızla takip edilmelidir” dedi.