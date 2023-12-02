Dünyada yeni salgın endişesi! Dikkat edilmesi gereken beş semptom

Beyaz Akciğer Sendromu adıyla bilinen, akciğerlerde tehlikeli iltihaplanmalara yol açan bir zatürre türü olan hastalık ABD ve Çin’den sonra Avrupa’da da görülmeye başlandı. Hollanda’da özellikle çocuklar arasında yayılan hastalık endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Akciğerlerde tehlikeli iltihaba yol açan hastalığın şu sıralar özellikle çocukları etkilediği gelen bilgiler arasında.

Hastalığın en büyük belirtileri ise: ateş, öksürük, yorgunluk, yeşil mukus ve nefes darlığı bulunuyor. Mikoplazma pnömonisinin bir türü olduğu düşünülen beyaz akciğer sendromunun yayılmasının; el yıkamak, öksürürken ağzı kapatmak ve hastayken evde kalmak gibi basit önlemlerle önlenebileceğinin altı çiziliyor.

Tayvan’ın Koronanın merkez üssü olan Çin’e çocuk ile bebeklere ve bağışıklığı zayıf olan kişilere Çin'e seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmesi, Çin'de tam olarak neler yaşandığının yeniden sorgulanmasına yol açtı.

YENİ BİR SALGIN MI GELİYOR?

Çin'in geçen yılın Aralık ayında sıkı COVID-19 kısıtlamalarını kaldırmasından bu yana yaşanan solunum yolu hastalıklarındaki artış Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Pekin'den daha fazla bilgi talep etmesine sebep oldu. Bu talep tüm dünyada, 'Yeni bir salgın mı başlayacak?' sorusunun dile getirilmesiyle sonuçlandı.

Üstelik bazı sosyal medya kullanıcılarının hastanede serum takılan çocukların fotoğraflarını paylaşması ve kuzeybatıdaki Şian gibi şehirlerde kalabalık hastane görüntülerinin televizyonlarda yayınlanması sağlık sisteminin zorlanabileceği endişelerini de körükledi.

ÇİN AYRINTI VERMEDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 13 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında bir artış olduğunu söyledi ancak bununla ilgili olarak daha fazla ayrıntı verilmedi.

DSÖ ise endişeleri gidermek için yaptığı açıklamada, Çinli sağlık yetkililerinin herhangi bir olağandışı ya da yeni patojen tespit etmediğini, doktorlar ve halk sağlığı araştırmacılarının uluslararası alarm için kanıt bulmadığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, Beyaz Akciğer Sendromu'nun ve diğer solunum yolu hastalıklarının Kovid sonrası yayılmasını önlemek için adımlar attıkları konusunda güvence verdi.