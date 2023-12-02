Dünyada yeni salgın endişesi! Dikkat edilmesi gereken beş semptom

ABD ve Çin’den sonra Avrupa’da da görülmeye başlanan Beyaz Akciğer Sendromu dünya çapında yeni bir sağlık korkusuna yol açtı.

KAYNAK: DHA
Dünyada yeni salgın endişesi! Dikkat edilmesi gereken beş semptom

Beyaz Akciğer Sendromu adıyla bilinen, akciğerlerde tehlikeli iltihaplanmalara yol açan bir zatürre türü olan hastalık ABD ve Çin’den sonra Avrupa’da da görülmeye başlandı. Hollanda’da özellikle çocuklar arasında yayılan hastalık endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Akciğerlerde tehlikeli iltihaba yol açan hastalığın şu sıralar özellikle çocukları etkilediği gelen bilgiler arasında.

Hastalığın en büyük belirtileri ise: ateş, öksürük, yorgunluk, yeşil mukus ve nefes darlığı bulunuyor. Mikoplazma pnömonisinin bir türü olduğu düşünülen beyaz akciğer sendromunun yayılmasının; el yıkamak, öksürürken ağzı kapatmak ve hastayken evde kalmak gibi basit önlemlerle önlenebileceğinin altı çiziliyor.

kapak-123102.jpg

Tayvan’ın Koronanın merkez üssü olan Çin’e çocuk ile bebeklere ve bağışıklığı zayıf olan kişilere Çin'e seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmesi, Çin'de tam olarak neler yaşandığının yeniden sorgulanmasına yol açtı.

YENİ BİR SALGIN MI GELİYOR?

Çin'in geçen yılın Aralık ayında sıkı COVID-19 kısıtlamalarını kaldırmasından bu yana yaşanan solunum yolu hastalıklarındaki artış Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Pekin'den daha fazla bilgi talep etmesine sebep oldu. Bu talep tüm dünyada, 'Yeni bir salgın mı başlayacak?' sorusunun dile getirilmesiyle sonuçlandı.

Üstelik bazı sosyal medya kullanıcılarının hastanede serum takılan çocukların fotoğraflarını paylaşması ve kuzeybatıdaki Şian gibi şehirlerde kalabalık hastane görüntülerinin televizyonlarda yayınlanması sağlık sisteminin zorlanabileceği endişelerini de körükledi.

hdr.jpg

ÇİN AYRINTI VERMEDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 13 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında, solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında bir artış olduğunu söyledi ancak bununla ilgili olarak daha fazla ayrıntı verilmedi.

DSÖ ise endişeleri gidermek için yaptığı açıklamada, Çinli sağlık yetkililerinin herhangi bir olağandışı ya da yeni patojen tespit etmediğini, doktorlar ve halk sağlığı araştırmacılarının uluslararası alarm için kanıt bulmadığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, Beyaz Akciğer Sendromu'nun ve diğer solunum yolu hastalıklarının Kovid sonrası yayılmasını önlemek için adımlar attıkları konusunda güvence verdi.

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Fatih Tekke'den Konyaspor maçı sonrası istifa açıklaması Spor
Fatih Tekke'den Konyaspor maçı sonrası istifa açıklaması
Numan Kurtulmuş’tan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Gündem
Numan Kurtulmuş’tan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
THY 2033'teki uçak sayısını açıkladı Ekonomi
THY 2033'teki uçak sayısını açıkladı
Yalı Çapkını'nın ünlü ismi belediye başkanlığı aday adayı oldu. Bu kez siyaset sahnesinde Magazin
Yalı Çapkını'nın ünlü ismi belediye başkanlığı aday adayı oldu. Bu kez siyaset sahnesinde
Kanser tedavisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar Sağlık
Kanser tedavisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar
Fenerbahçe 3-0 kazandı Spor
Fenerbahçe 3-0 kazandı