Covid-19 kanser yapar mı?

Covid-19’un o nodülleri hangi kanseri işaret ediyor. İşte ayrıntılar...

Hamza Özalkuş KAYNAK: İHA
Covid-19 kanser yapar mı?

Akciğer kanseri en sık görülen ve en ölümcül kanser türlerinden biri. Doç. Dr. Orhan Yücel, Covid-19 virüsünün ciğerlerde bıraktığı nodüllere dikkat çekti ve, “Covid sonrası ciğerlerdeki nodüller acaba akciğer kanserinin bir başlangıcımı yoksa bırakmış olduğu bir sekel mi diye bazen ikileme düşüyoruz. Bu yüzden belli aralıklarla bu nodüllerin takip edilmesi gerekir” diye uyardı.

Özellikle erkeklerde en sık görülen ve tüm dünyada en fazla ölüme sebep olan akciğer kanseri ile görüşlerini dile getiren Doç. Dr. Orhan Yücel, “Özellikle riskli hasta grupları ve ileri yaşlardaki kişilerde nodüllerin takip edilmesi şart. Nasıl biz Covid'in kimde ne kadar bir etki olduğunu ön göremiyorsak bazen hasta çok ağır bir hastalık geçirmesine rağmen etkisi ve izi hiç kalmıyor ama çok hafif geçirmelerine rağmen ciğerlerde ciddi sekeller kalıyor. Covid sonrasındaki dönemde ‘nodüller acaba akciğer kanserinin bir başlangıcımı yoksa covidin bırakmış olduğu bir sekel mi' bu ikisi arasında bazen ikileme düşüyoruz. Bu yüzden belli aralıklarla bu nodüllerin takip edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

NODÜLLERİN DURUMU...


Nodüllerin kanser yapılarına benzeyip benzemediğine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan şunları açıkladı:

“Nodülün şekline, uzantılarına, yapısına, büyüyüp büyümediğine gibi birçok özelliğine bakıp takipte bulunuyor ve elimizde bir öngörü oluşuyor. Eğer hasta riskli bir hasta ise ve bu nodülün özellikleri de akciğer kanseri tümürünü çağrışım yaptırıyorsa hemen iğne veya doku biyopsisi yaparak tümürün olup olmadığını kesinleştiriyoruz. Bu devam eden bir sürecin parçası. Bunu Covidle ilişkilendirmek her vakada kolay bir süreç değil. Anacak şu bir gerçek, Covid kendisinden bağımsız olarak ortaya çıkan akciğer tümörlerinin de ortaya çıkabilmesi için çok ciddi bir veri tabanı oldu. Bizim literatürden öğrendiğimiz enfeksiyon zemininde tümör kesinlikle gelişebilmektedir. Bunları da yakaladık ve tedavi ettik.
Öncesinde insanların akciğerlerine bu kadar hakim değildik. Bu Covid zamanında çok ciddi tetik yapma imkanımız oldu. Bu tetikler soncunda çok detay gördük, bu detaylar içerisinde de akciğer kanserini daha başlangıç evresindeyken çok küçükken tespit ettik”

İHA

İlgili Haberler
İşte erken teşhis sütyeni
Dünyada yeni salgın endişesi! Dikkat edilmesi gereken beş semptom
Ünli ilaç firmasına Kovid aşısı davası. Türkiye'de milyonlarca kişi bu aşıdan olmuştu
Covid-19’u bombalıyor
Ödem nasıl atılır
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İşte erken teşhis sütyeni Sağlık
İşte erken teşhis sütyeni
Kara Halile otunun az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Kara Halile otunun az bilinen yararları
Çocuğunuz göz tembeli mi Sağlık
Çocuğunuz göz tembeli mi
İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji tarih verdi Gündem
İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji tarih verdi
Motorine rötarlı indirimcik Ekonomi
Motorine rötarlı indirimcik
2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yardıma koştu Gündem
2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yardıma koştu