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Dünya'dan 580 ışık yılı uzaklıkta Öte gezegen keşfedildi

Dünya'dan 580 ışık yılı uzaklıktaki takım yıldızında bugüne kadarki en az yoğunluğa sahip öte gezegeni keşfetti. Gezegenin büyüklüğü ise Jüpiter'den fazla.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 20:06
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Dünya'dan 580 ışık yılı uzaklıkta Öte gezegen keşfedildi

Dünya'dan 580 ışık yılı uzaklıkta Öte gezegen keşfedildi
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Gelişen teknolojiyle uzayda yepyeni keşiflere imza atılırken, bugün bilim insanlarından yeni bir duyuru daha geldi. Bilim insanları, geçtiğimiz haftalarda yayımladıkları araştırmada bugüne kadarki en az yoğunluğa sahip ötegezegenin keşfedildiğini paylaştı.

NASA EXPLORER PROGRAMI İÇİN GELİŞTİRİLEN TELESKOBU KEŞFEDİLDİ

Webtekno'nun haberine göre TOI-3757b olarak isimlendirilen yeni gezegen, gazdan oluşuyor ve Dünya’mızdan 580 ışık yılı uzaklıktaki Auriga takımyıldızında kırmızı cüce yıldızın etrafında dönüyor. Gezegen, NASA’nın Explorer programı için geliştirilen ‘Transiting Exoplanet Survet Satellite (TESS)’ teleskobu ile keşfedildi.

Teleskop tarafından elde edilen veriler, ötegezegenin Jüpiter’den bile büyük olabileceğini ortaya koydu. Gezegenin yoğunluğu ise yıldızından yansıyan ışıktaki yerçekimsel kuvvet ile ölçüldü. Jüpiter’den büyük olan gezegenin kütlesi Dünya’dan 85 kat daha fazlaydı. Öte yandan Jüpiter, Dünya’dan 318 kat daha fazla kütleye sahip.

Gezegen, bu verilere göre, santimetrekare başına sadece 0,27 gram kütleye sahipti. Üstelik gezegen öylesine hafif ki gezegenin, yıldızının yakınında nasıl oluşabildiği bile henüz bilinmiyor. Gezegen, yıldızı etrafındaki her bir turunu sadece 3,43 günde tamamlıyor.

 

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