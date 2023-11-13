Dünyaevine girmek isterken cezaevine girdi

Burdur’da gelin alma sırasında damat, silahla havaya ateş açarken yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü boynundan vurdu. Mutlu gününde dünyaevine girecek olan damat tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Dünyaevine girmek isterken cezaevine girdi

Olay, 12 Kasım saat 15.20 sıralarında Burdur merkez Kışla Mahallesi 1. Sezer Sokak'ta meydana geldi.

Askeriye köyünden Kışla Mahallesi'ne gelin almaya gelen erkek tarafı gelini evden çıkardığı esnada damat İsmail C. (22) eline aldığı silahla havaya ateş etmeye başladı.

Silah tutukluluk yapınca tekrar kurmak isteyen İsmail C., o sırada silahın patlamasıyla kazayla gelin arabasını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi (30) vurdu. Halil İbrahim S.'yi vurdu. Kurşun Halil İbrahim S.'nin sol omzundan girip boynundan çıktı.

Halil İbrahim S.’nin araç koltuğunda kanlar içinde yığıldığını görenlerin çığlığı üzerine vurulduğunu anlayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Damat İsmail C. olay yerinden uzaklaşırken, daha sonra polis merkezine teslim oldu. Boynundan vurulan Halil İbrahim S. ise durumunun ağır olması nedeniyle Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen damat İsmail C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMANIM"

Damat İsmail C., emniyetteki ifadesinde “Tabancanın dedesinden yadigar olduğunu havaya ateş ederken tutukluk yaptığı için eliyle düzeltmek isterken bir anda patladığını, arkadaşının vurulduğunu bile ilk başta anlamadığını, pişman olduğunu” söylediği öğrenildi.

tabancayla-ates-ederken-arkadasini-yaralayan-damat-adliyede-6221-dhaphoto2.jpg

tabancayla-ates-ederken-arkadasini-yaralayan-damat-adliyede-6221-dhaphoto3.jpg

tabancayla-ates-ederken-arkadasini-yaralayan-damat-adliyede-6221-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu Spor
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
Yağmurlu havalar için saç modelleri Sağlık
Yağmurlu havalar için saç modelleri
Süt dişleri neden çok önemli Sağlık
Süt dişleri neden çok önemli
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı… Gündem
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı…
Sosyal medya facia Sağlık
Sosyal medya facia
Ünlü modelin galada fermuarı patladı Magazin
Ünlü modelin galada fermuarı patladı
Solunum yollarına dikkat Sağlık
Solunum yollarına dikkat