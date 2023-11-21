Dünyanın başına neler gelecek? Karadelikler yıllar önce yuttukları yıldızları kusmaya başladı

Gökbilimciler bu güne kadar yıldızları yutan karadeliklerin hazımsızlık yaşayan insan gibi yıllar sonra bu yıldızları kusmaya başladığını gözlemledi. Bu olay sonrası gökyüzündeki yıldız kaymasına benzer 'ışık düşmesi' ve 'gelgit bozulması' yaşandığı görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyanın başına neler gelecek? Karadelikler yıllar önce yuttukları yıldızları kusmaya başladı

Hot It Works dergisinden Robert Lea’nın yazısında yer alan bilgilere göre; Yüzyıllardır yıldızları yutan karadeliklerin yarısından fazlasının yıllar sonra yıldız kalıntılarını kustuğu ortaya çıktı.

Astronomlar bu keşfi, gelgit bozulması olaylarına (GBO) karışan karadelikleri yıllarca izledikten sonra yaptıklarını duyurdu.

Gelgit bozulması durumu ‘yıldızlar karadeliklere çok yaklaştığında’ meydana gelen doğa olayı olarak tanımlanır.

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Evrenin ‘kozmik canavarları’ olarak adlandırılan bu kütleçekimi, spagettileşme adı verilen bir süreçle yıldızları geren ve sıkıştıran bir gelgit kuvvetleri uygular. Gelgitlere karışan yıldızlar birkaç saat içinde parçalanır veya çözülür. Bu durum dünyadan bakıldığında havai fişek patlamasının son aşaması olan ışık düşmesi ya da yıldız kayması gibi bir durumu meydana getirir.

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DALGA DALGALARIYLA EVRENE FIŞKIRIYOR

Yokolan yıldızın yıldız malzemesinin bir kısmı karadelikten uzağa savrulurken, geri kalanı etrafında yığılma diski adı verilen ince bir frizbi benzeri yapı oluşturarak bu malzemeyi yavaş yavaş karadeliğe besler. İlk günlerinde yığılma diski kararsızdır ve madde etrafa saçılarak radyo dalgalarıyla tespit edilebilen fışkırmalara neden olur.

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Yeni bir çalışmada, astronomlar karadelikleri yüzlerce gün boyunca izlediler ve vakaların %50'sine kadarında karadeliklerin yıllar sonra yıldız maddesini geri püskürttüğünü buldu. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinde araştırma görevlisi olan Yvette Cendes, "Yıllar sonra bakarsanız, öncesinde radyo salınımı yapmayan bu karadeliklerin çok büyük bir kısmı aniden radyo dalgaları yaymaya başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"İKİ KARADELİK YENİDEN PARLADI"

Bu maddenin 24 karadelikten 10'u için yeniden yayılması, yıldız yok eden bu olaylarından iki ila altı yıl sonra gerçekleşti. Cendes ve ekibi karadeliklerin yıllar sonra aktif hale gelmesine neyin neden olduğunu bilmiyorlar, ancak sebep her ne ise kesinlikle karadeliklerin içinden kaynaklanmıyor. Karadelikler, kütle çekiminin ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü olduğu bölge olan bir olay ufkuyla çevrelenmiş durumda. Cendes, "Karadelikler, olay ufkunu gecmeden önce bile kütle çekimsel etkilerin çok aşırı olduğu ortamlardır. Bu aktivite surecini tetikleyen şey de bu." dedi. "Radyo dalgalarında gözlemlenen maddenin yığılma diskinden mi geldiğini yoksa karadeliğe daha yakın bir yerde mi depolandığını tam olarak anlamıyoruz. Yine de karadelikler kesinlikle dağınık yiyicilerdir."

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Bu gizemin bir kısmı TDE'leri simüle eden bilgisayar modellerinden kaynaklanıyor ve bu modeller genellikle yıldızın yok olmasından sadece haftalar sonra sona eriyor. Yeni araştırma, karadeliklerin en beklenmedik davranışlarından bazılarını yakalamak için modellerin güncellenmesi gerektiğini öne sürüyor. Örneğin, iki durumda karadelikler tarafından yayılan radyo dalgaları zirve yaptı, azaldı ve sonra tekrar zirve yaptı. Cendes, "İkinci bir zirve vardı, iki karadelik yeniden parladı. Bu tamamen yeni ve beklenmedik bir durumdu" dedi. "İnsanlar tek bir çıkış olacağını ve sonra biteceğini düşünüyorlardı. Yani bu gözlem, bu karadeliklerin aktif hale gelip daha sonra tekrar aktif hale gelebileceği anlamına geliyor." Cendes, ekibin TDE'ye neden olan tüm karadelikleri izlemeye devam edeceğini belirtti ve bunların bazılarının hâlâ parlaklaştığını söyledi.

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