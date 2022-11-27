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Uzayda teleskoplar kaydetti. İşte kara delikten gelen ürkütücü ses

Uzaydaki teleskoplar kara delik görüntülerini ve seslerini kaydetti. Sonifikasyon adı verilen yöntemle oluşan ses duyanları şaşırttı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 15:50
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Uzaydaki kara delikten gelen ses kaydedildi

Uzayda teleskoplar kaydetti. İşte kara delikten gelen ürkütücü ses
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; uzaydaki güçlü teleskoplar sayesinde uzayın derinliklerinin sırrı çözülüyor. Ayrıca uzayda yayılan basınç dalgalarının insan kulağının duyamayacağı oktavlarda bazı dalgalanmalar oluştuğu ortaya çıktı. Bu dalgalar sonifikasyon adı verilen yöntemlerle ses çevriliyor.

NASA’nın son sonifikasyonu, V404 Cygni sistemindeki bir kara deliğin etrafında yankılandığı gözlemlenen X-ışınlarının dalgalarını gösteriyor. Sonifikasyon, her ikisi de X-ışını dalga boyuna araştıran NASA’nın Chandra X-ray Gözlemevi ve Neil Gehrels Swift Gözlemevi’nden alınan veriler kullanılarak yapılmış durumdadır.

Optik dalga boyundan gelen veriler ise Hawaii’deki Pan-STARRS teleskopundan gelmektedir. Birlikte ele alındığında, X-ışını dalgalarının merkezinde karadelik olan bir noktadan dışarı doğru yayıldığını görmek mümkün. Tüm ışığı emdiği için kara deliğin kendisi ise görünmez kılınıyor.

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