Uzayda teleskoplar kaydetti. İşte kara delikten gelen ürkütücü ses

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; uzaydaki güçlü teleskoplar sayesinde uzayın derinliklerinin sırrı çözülüyor. Ayrıca uzayda yayılan basınç dalgalarının insan kulağının duyamayacağı oktavlarda bazı dalgalanmalar oluştuğu ortaya çıktı. Bu dalgalar sonifikasyon adı verilen yöntemlerle ses çevriliyor.

NASA’nın son sonifikasyonu, V404 Cygni sistemindeki bir kara deliğin etrafında yankılandığı gözlemlenen X-ışınlarının dalgalarını gösteriyor. Sonifikasyon, her ikisi de X-ışını dalga boyuna araştıran NASA’nın Chandra X-ray Gözlemevi ve Neil Gehrels Swift Gözlemevi’nden alınan veriler kullanılarak yapılmış durumdadır.

Optik dalga boyundan gelen veriler ise Hawaii’deki Pan-STARRS teleskopundan gelmektedir. Birlikte ele alındığında, X-ışını dalgalarının merkezinde karadelik olan bir noktadan dışarı doğru yayıldığını görmek mümkün. Tüm ışığı emdiği için kara deliğin kendisi ise görünmez kılınıyor.