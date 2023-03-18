ABD'li dev yatırım şirketi BlackRock'tan Credit Suisse'e dev teklif

Amerika'nın BlackRock, tam veya kısmi birleşmeyle sonuçlanabilecek bir işlem hakkında Zürih merkezli UBS bankası ile ileri düzey görüşmelerde bulunan Credit Suisse'e niyetini bildirdi. Teklifin kabul edilmesi durumunda herhangi bir anlaşmanın Avrupa ve ABD’de önemli düzenleyici engellerle karşılaşacağının garantisi olmadığı söylendi.

İhaleyi, 8.6 trilyon dolarlık para yöneticisi BlackRock'un kurucu ortağı ve CEO'su Larry Fink yönetiyor. Fink, Credit Suisse'in yatırım bankacılığı işi olan First Boston'da çalışıyordu.

BlackRock, başta sabit getirili ticaret masası olmak üzere uzun süredir Credit Suisse'in en büyük yatırım bankacılığı müşterilerinden biri olmuştu.