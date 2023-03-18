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Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev

Amerika'da peş peşe iki bankaya kayyum atanması, ardından da Credit Suisse'in kriz yaşaması altının ateşini öyle bir yaktı ki rekor üstüne rekor kırdı. Kısacası piyasalar alev alev. Brent petrol 72 dolara kadar düştü. Bitcoin yüzde 6,8 oranında değer kazandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 09:32
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Piyasalar alev alev. Altın darmaduman etti

Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
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Küresel krizin ayak sesleri adım adım yaklaşıyor. ABD'deki "banka iflası paniği" tüm dünyaya sıçradı. Bütün dünya en güvenli yatırım aracı olarak altını gördü. Amerika'da iki bankaya kayyum atanması, hatta Slicon Valley Bank'ın iflas başvurusu yapması büyük paniğe neden oldu. İşte bu paniğin ardından ok gibi ibresini yukarı çıkardı, rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın artık 2 bin dolar seviyesine iyice yaklaştı, 1989 doları gördü.

Gram altın ise dün güne 1170 lira sevisinde başladı adım adım ilerledi. Akşam saatlarinde 1201 doları gördü. Ancak gram altın duracak gibi değildi. Bütün rekorları darmaduman etti, 1216 lirayı gördü. 

Çeyrek altın 2008 liradan fiyatlanırken, cumhuriyet altını ise 8037 liraya kadar çıktı

PİYASALAR ALEV ALEV

Altın ok gibi fırlarken, Brent petrol ise düşüşteydi. 72,47 dolara kadar geriledi. İşte bu gerilemeden sonra Türkiye'de akaryakıt fiyatları düşecek mi soruları sorulmaya başlandı. Alev alev olan piyasada Bitcoin yüzde 6,7 artış göstererek, 27.495 dolara çıktı. Gümüş de yüzde 4,22 artış gösterdi. Kısacası herkes panikte...

ŞİMDE GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Analistlere göre, önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

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