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Avrupa'da Credit Suisse ve Deutsche Bank için alarm zilleri çalıyor. İki bankanın hisse düşüşü FED'in radarına girdi

İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse'in hisselerinin aşırı derecede düşmesi endişe yaratıyor. Bunun yanında Almanların ünlü bankası Deutsche Bank için de tehlike çanlarının aynı gerekçeyle çaldığı iddia ediliyor. Bu gelişmeler FED'in radarında, Avrupa’da yeni bir bankacılık krizi yaşanabileceği olasılığı da konuşuluyor.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:26
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Piyasalarda Credit Suisse ve Deutsche Bank alarmı. FED her iki bankayı da radarına aldı

Avrupa'da Credit Suisse ve Deutsche Bank için alarm zilleri çalıyor. İki bankanın hisse düşüşü FED'in radarına girdi
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İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse hisselerinin finans piyasaları için sistemik risk oluşturacak şekilde düşmesi endişe yarattı. Alman yatırım bankası Deutsche Bank için de aynı sorunlar dile getiriliyor. Avrupa’da yeni bir bankacılık krizi yaşanabileceği olasılığı da konuşuluyor.

1,5 trilyon dolar varlık yöneten Credit Suisse’in hisseleri Şubat 2021’de 14,90 dolar düzeyindeyken, ekim itibariyle 3,90 dolara kadar gerilemiş durumda. Bankanın 14 yıllık CDS’leri Eylül 2022 itibariyle Lehman Brothers’ın çöktüğü 2008 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Deutsche Bank hisseleri de 2008 krizi sonrası yükseldiği 45 Euro zirvelerinden 7,65 Euro’ya kadar gerilemiş durumda.

FED TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

Credit Suisse CEO’su Ulrich Koerner “Bankanın çok kritik bir anda olduğunu” söylerken, bazı piyasa takipçileri Avrupa’da önemli bir yatırım bankasının çok zorda olduğuna dair güvenilir kaynaklardan duyumlar aldıklarını öne sürüyor. Koerner yeniden yapılanma hazırlığındaki bankanın bilançosunun güçlü durumda olduğunu da söyledi.

İki banka da “sistemik olarak önemli finansal kurumlar” (SIFI) kategorisinde yani “too big to fail” (batmak için çok büyük) bankalar arasında. Birçok gözlemci tarafından 2009 finansal krizinin sembolü haline gelen ‘Lehman Brothers’ın çöküş dönemine benzetilen Avrupa bankalarının durumunun ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin 3 Ekim’de gerçekleşecek kapalı yönetim kurulu toplantısında ana gündemlerden biri olması bekleniyor.

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