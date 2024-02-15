Dünyanın en büyük siyanür kazası. Etkileri yıllarca sürdü. 2 bin km uzakta bile görüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük siyanür kazası. Etkileri yıllarca sürdü. 2 bin km uzakta bile görüldü
Erzincan İliç’te yaşanan siyanür felaketi sonrası akıllara dünyanın en büyük siyanür kazası geldi. Romanya’da meydana gelen kazanın etkisi yıllarca sürmüş, siyanür binlerce kilometre uzaklara taşınmış nehirlerden zehir akmıştı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın arama havzasında meydana gelen kaza sonucu insan sağlığına son derece zararlı siyanür toprağa karışarak bölgede yaşayan herkesi tehdit etmeye başladı.

Bu kaza sonrası akıllara dünyada yaşanan en büyük siyanür kazası geldi. Romanya’da yaşanan Baia Mare kazasında Tisa ve Tuna Nehri'ne karışan siyanür su ekosistemlerinde uzun vadeli zararlara neden oldu.

TARİHİN EN BÜYÜK SİYANÜR KAZASI

Siyanür zehirleri adli tıp kitaplarında "bilinen en hızlı öldüren zehirlerden biri" olarak adlandırılırken, bu zehir tarih boyunca pek çok felakete, kazaya ve ölüme sebebiyet verdi.

Bu kazaların arasında en meşhur olanı ise 2000 yılında Romanya'da meydana gelen Baia Mare siyanür kazası, yaklaşık 100.000 metreküp siyanürlü atık suyun Tisa ve sonrasında da Tuna Nehri'ne karışmasına sebep oldu.

Kaza bir altın madeni atık havuzunun duvarının çökmesiyle gerçekleşti.

Yaşanan kaza sonrası siyanürlü atık suyun Tisa ve sonrasında da Tuna Nehri'ne karışması Macaristan ve Sırbistan dahil olmak üzere bazı ülkeleri etkileyen ciddi bir çevresel felakete yol açtı.

Kaza, balık ölümleri, su ekosistemlerinde uzun vadeli zararlar ve insan sağlığı üzerinde olası etkiler nedeniyle etkilediği tüm ülkelerde büyük endişelere yol açtı.

2 BİN KM UZAKTA SİYANÜR GÖRÜLDÜ

20 Ocak'ta Romanya'da meydana gelen sızıntı, tahmini 50-100 ton siyanürün yanı sıra başta bakır olmak üzere ağır metalleri de içeren yaklaşık 100.000 metreküp sıvı ve askıda atığın açığa çıkmasına sebep oldu.

Kazanın üzerinden geçen 4 ay aradan sonra yapılan araştırmalar Romanyalı yetkililerin işletmeyi "düzenli" bir risk oluşturacak şekilde yanlış sınıflandırdığını ortaya çıkardı.

Kazadan sonra Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen soruşturmada siyanür bulutunun "dört hafta sonra Tuna deltasında ve dökülme kaynağından 2000 km uzakta ölçülebilir olduğu" bildirildi.

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