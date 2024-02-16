Erzincan’daki cinayetin fotoğrafları ortaya çıktı. İşçiler felaketten bir kaç saat önce çekmiş

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat günü saat 14.28 sıralarında siyanürlü toprak kaymasının hemen öncesinde işçilerin çektiği ve topraktaki çatlakların göründüğü fotoğraflar ortaya çıktı

Medyascope’tan Gülseven Özkan’ın haberine göre, fotoğraflarda siyanürden arındırılmış liç adı verilen toprağın istiflendiği alanda çatlaklar olduğu ve bir makinanın da çatlaklara saplanarak yana doğru eğildiği görüldü.

Sahada olan ve güvenlik nedeniyle isimlerinin yazılmamasını isteyen madenciler, olay sırasında tüm alanın terk edilmesi için herhangi bir uyarı yapılmadığını, siren çalmadığını söyledi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Mert Batur, olaydan hemen önce çekilen fotoğraflara dair şu bilgileri verdi:

“Sabah 10.00 gibi fotoğraflar işçiler tarafından çekiliyor. Risk bildirim sistemi üzerinden şirket yetkililerine gönderiliyor. Bilgi veriliyor. Saha içinde iş makinalarının hareket ettiği yollarda olan çatlaklar bunlar. İşçiler alanın çökeceğini bildiği için tedirgin oluyor. Anagold ve Çiftay dışındaki bazı küçük taşeron firmalar işçilerini çekiyor. Bu firmada çalışan işçilerin haberi bile olmuyor. Sonra 14.28 gibi olay oluyor.”

Siyanürlü toprağın kaydığı alanın çok yakınında olduğunu dile getiren işçi, arkadaşlarının olay öncesinden çatlakları gördüğünü, fotoğraflarını çekerek üst birimlere ilettiğini belirtti. İşçi, kopma olacağının bilinmesine rağmen personelin sahadan çekilmediğini iddia etti.

Bazı taşeron firmaların tehlikeyi görerek o bölgedeki işçilerini alandan çektiğini söyleyen işçi, “Ancak Anagold bu konuda yetersiz kaldı, ihmali var, çalışanların hepsini sahadan çekmedi. Kimse bize ‘Burayı, her yeri boşaltın’ demedi. Allah bizi muhafaza etti” dedi. Konuştuğumuz işçi, kayan yığının maden sahasına doğru akması halinde 500 kişinin hayatını kaybedebileceğini belirtti.

“DEREYE AKTIĞINI GÖRDÜM”

Facianın yaşandığı madende uzun yıllardır çalışan bir işçi, olay esnasında yaşadıklarını, “Büyük bir gürültü koptu. Ne bir alarm çaldı, ne alanın terk edilmesi çağrısı yapıldı. Gürültünün ardından kafamı kaldırdığımda liç alanının direkt Sabırlı Deresi’ne doğru koptuğunu ve karşı duvara vurduktan sonra dereye aktığını gördüm. Dehşet verici bir görüntüydü. Herkes kaçıştı. İlk anda yaptığımız tek şey o bölgede çalışan arkadaşlarımızın cep telefonlarını aramak oldu. O an sadece korku hissettim” sözleriyle tarif etti.

“BU KAZA DEĞİL İHMAL”

İşçilerin üzerinde şiddetli bir baskı olduğunu vurgulayan madenci, “Şirketin iş güvenliğinden anladığı ekipman bir gözlük, bir maske…Onun dışında bir şey yok… Sahadan çatlakları raporlayan arkadaşımız göçük altında” diye konuştu.

Liç alanında yapılan işlemlerde mühendislik hatası yapıldığına yönelik bilgi edindiklerini anlatan madenci, “Üretim üretim diye diye siyanürü bastılar, en sonunda patladı. Bu kaza değil, ihmal” ifadelerini kullandı.

Çoğu kişinin aylık 20 bin liraya çalıştığını öne süren madenci, olaydan sonra şirketin kendilerine konuşmamaları için baskı yaptığını söyledi.

Bu konuda işçilere e-posta atıldığını; dışarıya fotoğraf, video gönderilmemesinin istendiğini vurgulayan işçi, “Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, baskı ve takip altındayız. İnsanları kendilerine muhtaç ettiler ve insanlar çalışmak zorundalar, onları işleriyle tehdit ediyorlar” dedi.

“ÇAMUR ÖNE KAYSAYDI 500 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALIRDI”

Kopan yerin 150- 200 metre aşağısında vardiyada olan, güvenlik nedeniyle adının yazılmasını istemeyen başka bir işçi de farklı yerlerden kamyonlarla getirilen ve siyanür verilen toprağın olduğu liç alanında ihmalin söz konusu olduğunu öne sürdü.

İşçi, “Sıvılaşan, balçıklaşan çamur sağa ve sola olmak üzere patlıyor. Bir tarafta Sabırlı Deresi, diğer taraf oyulmuş bir alan… Eğer öne doğru patlamış olsa yani öne doğru gelse bugün biz dahil 400-500 kişi, gündüz vardiyasında kaç kişi çalışıyorsa yüzde 90’ı şu an toprak altındaydı” diye konuştu.