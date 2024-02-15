Toprağı kaldırmak için 400 bin kamyon gerekiyor. Enerji Bakanı açıkladı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Anagold Madencilik'e ait Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçiler saatlerdir kurtarılmayı beklerken 9 işçiden 5’inin bir konteyner içinde, 3’ünün araç içinde, 1’inin ise bir kamyonun içinde olduğu açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu ifade etti.

Bayraktar "10 milyon metreküplük bir toprak kitlesi var. Bunu elimizde imkan olsa ve kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre arama kurtarma çalışmaları metal dedektörleri ve dronelar ile bölgelerde sürüyor.

"BÖLGEDE HEYELAN TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Bayraktar şu ifadelerini kullandı:

“En az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Özellikle de işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz. Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz.

GÖZALTI SAYISI 8’E YÜKSELDİ

Diğer taraftan maden faciasında aralarında saha sorumlusunun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.