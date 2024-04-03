Dünyanın en güçlü MRI cihazıyla çekildi. İşte insan beyninin en net görüntüsü

İnsan beyninin en net görüntüsünü yayınladı.

Fransa Atom Enerjisi ve Alternatif Enerjiler Kurumu'ndan (CEA), yapılan yazılı açıklamada beyin görüntüsünün, ‘Iseult’ adlı MRI cihazıyla çekildiği ve 20 yıldan uzun süren bir çalışma sonucunda elde edildiği kaydedildi.

Son birkaç ay içerisinde yaklaşık 20 sağlıklı gönüllü üzerinde MRI cihazının test edildiği belirtilen açıklamada, görüntünün neredeyse 4 dakikada ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ‘Iseult’ MRI makinesinin 11,7 Tesla manyetik güce sahip olduğu ifade edildi.

Kısa sürede çekilen görüntülerin hastanelerde yaygın kullanılan cihazlarla elde edilmesinin saatler sürebileceği vurgulandı.

HEDEF ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUĞU ARAŞTIRMAK

CEA Araştırma Direktörü ve ‘Iseult’ Projesi Başkanı Nicolas Boulant, verilerin daha yüksek kalitede elde edilebilmesi için araştırmanın birkaç yıl daha devam edeceğini söyledi.

Boulant, 2026-2030’a kadar nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra bipolar bozukluğu ve şizofreni gibi psikiyatri alanındaki birçok hastalığı araştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Öte yandan ultra detaylı anatomik bilgilerin, Parkinson ve Alzaymır gibi hastalıkların teşhisinde yardımcı olması bekleniyor.