Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı
Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu. Türkiye bakın kaçıncı sırada yer buldu.

Dünya genelinde pasaportların gücünü belirlemek için hazırlanan Pasaport Endeksi verileri açıklandı.

Henley & Partners tarafından hazırlanan endekste, pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebilecekleri ülke sayısını ölçerek dünya genelindeki seyahat özgürlüğünü değerlendiriyor. Son veriler yayımlandı. en güçlü pasaportlar açıklandı.

Endekse göre, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan altı ülke, listenin zirvesinde yer aldı. Bu kategoride, 194 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Singapur ve Japonya pasaportlarına bu yıl Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya da eklendi. Bu altı ülkenin vatandaşları en büyük seyahat özgürlüğüne sahipler. Bir çok ülkeyi vizesi gezebiliyorlar.

Bu yıl Finlandiya, İsveç ve Güney Kore de listenin ikinci sırasında yer aldı. ABD pasaportu ise en düşük sıralarından birini alarak altınca sıraya geriledi. ABD pasaportu ile 189 ülkeye vizesin giriş yapılıyor.

TÜRKİYE KAÇINCI OLDU

Endekste dikkat çeken bir diğer nokta ise ilk 30 pasaportun 23'ünün Avrupa ve Birleşik Krallık'a ait olması. Üç pasaport Asya, ikisi Kuzey Amerika ve Okyanusya'dan geliyor.

Türkiye ise 118 ülkeye vizesiz erişim sağlayarak listenin 54. sırasında yer aldı. Türkiye'nin bir üstündeki Rusya 119 ülkeye, 52. sıradaki Gürcistan 121 ülkeye vizesiz erişim imkanı sunuyor.

Henley & Partners Pasaport Endeksi, vatandaşlarının seyahat özgürlüğünü ölçerek dünya genelinde pasaportların gücünü karşılaştırırken, bu veriler aynı zamanda ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin ve uluslararası seyahat politikalarının bir yansıması olarak da değerlen

İlgili Haberler
Erdal Beşikçioğlu tüm salona bakın ne ısmarladı! Oğuzhan Uğur dayanamayıp 'Bu para nereden geliyor?' diye sordu
Bu kuyruk ucuz et için. Sabah erkenden kuyruğa girdiler
Tarım Kredi'de Ramazan kolisinin fiyatı belli oldu. İçinde zeytin, peynir süt de yok
Şimdi de misafir vergisi geliyor. Şaka gibi bir vergi daha
Son Haberler
Özgür Demirtaş kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuşan Halil Konakçı'ya adres gösterdi. 'Yallah Afganistan'a' dedi Gündem
Özgür Demirtaş kafa kesen IŞİD'ciler gibi konuşan Halil Konakçı'ya adres gösterdi. 'Yallah Afganistan'a' dedi
Didim’de dereceler 20'yi geçince halk deniz sezonunu açtı Gündem
Didim’de dereceler 20'yi geçince halk deniz sezonunu açtı
Türkiye'ye kötü haber. Rusya vanaları kapatıyor Ekonomi
Türkiye'ye kötü haber. Rusya vanaları kapatıyor
Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı Gündem
Mersin'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı
Eski Süper Lig stadının her yanını çaldılar Spor
Eski Süper Lig stadının her yanını çaldılar
Yozgat’ta zehir tacirleri suçüstü yakalandı Yerel Haberler
Yozgat’ta zehir tacirleri suçüstü yakalandı
Ölümcül hastalık hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi Dünya
Ölümcül hastalık hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi