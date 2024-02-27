Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Dünya genelinde pasaportların gücünü belirlemek için hazırlanan Pasaport Endeksi verileri açıklandı.

Henley & Partners tarafından hazırlanan endekste, pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebilecekleri ülke sayısını ölçerek dünya genelindeki seyahat özgürlüğünü değerlendiriyor. Son veriler yayımlandı. en güçlü pasaportlar açıklandı.

Endekse göre, en fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan altı ülke, listenin zirvesinde yer aldı. Bu kategoride, 194 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Singapur ve Japonya pasaportlarına bu yıl Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya da eklendi. Bu altı ülkenin vatandaşları en büyük seyahat özgürlüğüne sahipler. Bir çok ülkeyi vizesi gezebiliyorlar.

Bu yıl Finlandiya, İsveç ve Güney Kore de listenin ikinci sırasında yer aldı. ABD pasaportu ise en düşük sıralarından birini alarak altınca sıraya geriledi. ABD pasaportu ile 189 ülkeye vizesin giriş yapılıyor.

TÜRKİYE KAÇINCI OLDU

Endekste dikkat çeken bir diğer nokta ise ilk 30 pasaportun 23'ünün Avrupa ve Birleşik Krallık'a ait olması. Üç pasaport Asya, ikisi Kuzey Amerika ve Okyanusya'dan geliyor.

Türkiye ise 118 ülkeye vizesiz erişim sağlayarak listenin 54. sırasında yer aldı. Türkiye'nin bir üstündeki Rusya 119 ülkeye, 52. sıradaki Gürcistan 121 ülkeye vizesiz erişim imkanı sunuyor.

Henley & Partners Pasaport Endeksi, vatandaşlarının seyahat özgürlüğünü ölçerek dünya genelinde pasaportların gücünü karşılaştırırken, bu veriler aynı zamanda ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin ve uluslararası seyahat politikalarının bir yansıması olarak da değerlen