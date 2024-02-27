Erdal Beşikçioğlu tüm salona bakın ne ısmarladı! Oğuzhan Uğur dayanamayıp 'Bu para nereden geliyor?' diye sordu

Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasilerin çalışmaları sürüyor. Genel seçimlerde siyasilerle yaptığı yayınlarla sosyal medyaya damgasını vuran Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programında oyuncu ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu konuk etti.

Programa katılanların, gelen konuklardan yemek istekleri, programın bir geleneği haline gelmişti. Bu programdan da seyirciler, Erdal Beşikçioğlu'ndan talepte bulundular.

"NEREDEN GELİYOR BU PARA..."

Ankara'da çekilen programın bu bölümünde Erdal Beşikçioğlu tüm salona Ankara'yla özdeşleşen Aspava ısmarladı. Henüz yayınlamayan programdan bir kesit paylaşan Oğuzhan Uğur'un, "Erdal Bey bu para nereden geliyor" demesi ise dikkatleri çekti.

Uğur paylaştığı videoda, "Mevzular Açık Mikrofon Ankara'da şu an. Konuğumuz Sayın Erdal Beşikçioğlu. Salona bu zamana kadar simit ısmarlandı, kokoreç ısmarlandı bildiğiniz gibi. Sayın Erdal Beşikçioğlu dedi ki, 'Ben bütün salona Ankara'da olduğumuz için Aspava ısmarlıyorum.' Erdal Bey bu para nereden geliyor?" dedi.

Uğur'un bu sözleri salonda hem alkışlandı hem de kahkahalarla karşılandı.

SİMİT VE KOKOREÇ ISMARLANMIŞTI...

Geçen sene programa katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yayının uzun sürmesinden sonra, "Oğuzhan buraya kokoreç getirsek de yesek hep birlikte" sözüyle salona kokoreç ısmarlamış, daha sonra programa katılan TİP üyeleri de tüm salona simit ısmarlamıştı.