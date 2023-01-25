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Dünyanın en hızlı mobil RAM’i tanıtıldı. İşte özellikleri

SK hynix tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı mobil RAM’i LPDDR5T'yi tanıttı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:29
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Dünyanın en hızlı mobil RAM’i LPDDR5T tanıtıldı

Dünyanın en hızlı mobil RAM’i tanıtıldı. İşte özellikleri
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SK hynix, bir önceki versiyona göre, yüzde 13 daha yüksek performans sağlayan LPDDR5T’yi tanıttı.

Dünyanın en hızlı mobil RAM’i LPDDR5T’nin özellikleri de belli oldu.

ÖZELLİKLERİ

Sk hynix tarafından geliştirilen LPDDR5T’de ise bu değer 9.6 Gbps olarak açıklandı.

JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) tarafından belirlenen 1,01 ila 1,12V ultra düşük voltaj aralığında çalışan LPDDR5T, ultra düşük güç tüketimiyle dikkat çekiyor. SK hynix, LPDDR5T’nin akıllı telefonların ötesine geçerek yapay zeka (AI), makine öğrenimi ve artırılmış/sanal gerçekliğe (AR/VR) doğru genişleyeceğini iddia ediyor.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında açıklama yapan şirket, “Şirketimiz, 8,5 Gbps özellikli mobil DRAM olan LPDDR5X’in Kasım 2022’de piyasaya sürülmesinden sonra yalnızca iki ay içinde teknolojiyi bir üst seviyeye çıkardı. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli depolama kapasitelerine sahip ürünler sunarak mobil DRAM pazarındaki liderliğimizi sağlamlaştıracağız.” dedi.

Şirket, müşterilere birden çok LPDDR5T yongasını tek bir yerde birleştiren 16 GB çoklu yonga platformu sağladığını belirtti. Geliştirilen teknoloji, saniyede 15 FullHD filmin aktarılmasına eşdeğer olan saniyede 77 GB veri işleyebilecek kapasiteye sahip.

SK hynix, yılın ikinci yarısında 10nm teknolojisinin dördüncü nesli olan 1anm kullanarak LPDDR5T’nin seri üretimine başlamayı planlıyor. Analistler, yeni teknolojinin 2024 yılında hayatımıza gireceğini tahmin ediyor.

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