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Google Chrome'a yeni özellik geliyor. Yeni sekme yolda

Google Chrome önceki arama sorgularını yeni sekme sayfasına taşıyacak. İşte detaylar…

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 15:59
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Google Chrome'a yeni sekme geliyor

Google Chrome'a yeni özellik geliyor. Yeni sekme yolda
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Google yeni bir eklemeyi deniyor. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Google’ın bazı katkıda bulunanlarımız ve tahmincilerimiz için görünen yeni sekme sayfasında son arama sorgularına yönelik kısayolları etkinleştirdiği görüldü.

Tecnotoday'da yer alan bilgilere göre, yeni sekmenin arama çubuğunun hemen altındaki en çok ziyaret edilen siteler koleksiyonunuzda yaşarlar ve süreçteki bazı kısayolların yerini alırlar.

ARAMA SORGULARI

Bununla birlikte, arama sorguları genellikle site başlıklarından çok daha uzun olabilir. Ne olduklarını daha iyi belirlemenize yardımcı olabilecek sezgisel simgelere sahip değildir; hepsi için yalnızca genel bir büyüteç vardır. Bazı durumlarda bu, bir veya iki gün önce ne yazdığınızı hatırlamıyorsanız, kısayollara dokunduğunuzda ne arayacağınızı belirlemenizi neredeyse imkansız hale getirir.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Google “MV kutucuklarında en çok ziyaret edilen siteler arasında, cihaz tarama geçmişinden en çok tekrarlanan sorguların organik olarak gösterilmesini sağlar.” açıklamasını yaptı. 

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