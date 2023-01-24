Instagram'daki alışveriş dolandırıcıları artıyor. Aman bu tuzağa dikkat

Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan alışveriş furyasına Instagram da geçtiğimiz yıl katılmış ve uygulama bünyesine alışveriş seçeneğini de eklemişti. Ancak dolandırıcılar bunu kötü amaçlarla kullandı.

NTV'nin haberine göre, Instagram'dan alışveriş yaparken dolandırılanların sayısında artış var. Son bir yılda şikayet sitelerine 50 bin kişi dolandırıldığını yazdı.

ÖNCE GÜVEN KAZANIYORLAR

Dolandırıcılar, açtıkları sosyal medya hesapları için takipçi satın alıp müşterilerin güvenini kazanıyor. Farklı markalara ait görsellerin kullandığı ilandan sipariş veren müşterilere farklı ürün yollanıyor. Bazı satıcılar ise ödemeyi alıp kaçıyor.

Bu nedenle bilişim uzmanları tüketicilere, Instagram'ın alışverşi amaçlı kullanılmamasını söylüyor. Öte yandan uzmanlar, alışverişlerde sanal kart kullanılmasını da öneriyor.