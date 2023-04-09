Editör: Enise Altınok AVŞAR

Lif kaynağı olan karalahana bağırsakları çalıştırıcı özelliği sayesinde kabızlığa iyi gelmektedir. Karalahana kalsiyum, magnezyum ve demir açısından da zengindir. Peki, karalahana nedir? Karalahananın faydaları neler?

Karalahana sarmasından çorba ve salatasına kadar pek çok alanda kullanılan ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Bir detoks yemeği olarak da görülen karalahananın pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, karalahana nedir? Karalahananın faydaları neler?

KARALAHANANIN FAYDALARI NELERDİR?

Lezzetiyle damak çatlatan karalahana aynı zamanda tam bir şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar tarafından bol bol tüketilmesi önerilen faydalı besinler arasında ilk beşe girebilecek olan karalahana C vitamini bakımından zengin olduğundan kanserli hücrelerin artmasının önüne geçmektedir.

İşte karalahananın faydaları:

- Karalahana düzenli tüketildiği zaman cilde iyi gelir, kemiklerin güçlenmesini sağlar ve dokuları iyileştirir.

- Karalahana A, B, E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından da oldukça zengindir.

- Vücutta meydana gelen toksinlerin atılmasında yardımcı olur.

- Vücudun direncini arttırır ve zararlı bakterileri öldürür.

- Kansızlık problemi yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kansızlığı azaltır.

- Karalahana tüketimi kabızlık problemi yaşayanlar tarafından kullanıldığında sorunu çözer.

- İdrar söktürmeye yardımcı olur.

- Bağırsakta meydana gelen kurtlanmanın önüne geçer. Bağırsakları kurt ve parazitlerden temizler.

- Mide ve bağırsak ülseri olanlara karalahana suyu iyi gelir.