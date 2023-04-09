9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karalahana nedir? Karalahananın faydaları neler?

Turpgillerden olan karalahana kış sebzesi olarak yetiştirilmektedir. C vitamini deposu olarak bilinen karalahananın pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, karalahana nedir? Karalahananın faydaları neler?

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:30
Takip Et

Karalahana nedir? Karalahananın faydaları neler?

Karalahana nedir? Karalahananın faydaları neler?
+
Aa
-

Editör: Enise Altınok AVŞAR

Lif kaynağı olan karalahana bağırsakları çalıştırıcı özelliği sayesinde kabızlığa iyi gelmektedir. Karalahana kalsiyum, magnezyum ve demir açısından da zengindir. Peki, karalahana nedir? Karalahananın faydaları neler?

Karalahana sarmasından çorba ve salatasına kadar pek çok alanda kullanılan ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Bir detoks yemeği olarak da görülen karalahananın pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, karalahana nedir? Karalahananın faydaları neler?

KARALAHANANIN FAYDALARI NELERDİR?

Lezzetiyle damak çatlatan karalahana aynı zamanda tam bir şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar tarafından bol bol tüketilmesi önerilen faydalı besinler arasında ilk beşe girebilecek olan karalahana C vitamini bakımından zengin olduğundan kanserli hücrelerin artmasının önüne geçmektedir.

İşte karalahananın faydaları:

- Karalahana düzenli tüketildiği zaman cilde iyi gelir, kemiklerin güçlenmesini sağlar ve dokuları iyileştirir.

- Karalahana A, B, E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından da oldukça zengindir.

- Vücutta meydana gelen toksinlerin atılmasında yardımcı olur.

- Vücudun direncini arttırır ve zararlı bakterileri öldürür.

- Kansızlık problemi yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kansızlığı azaltır.

- Karalahana tüketimi kabızlık problemi yaşayanlar tarafından kullanıldığında sorunu çözer.

- İdrar söktürmeye yardımcı olur.

- Bağırsakta meydana gelen kurtlanmanın önüne geçer. Bağırsakları kurt ve parazitlerden temizler.

- Mide ve bağırsak ülseri olanlara karalahana suyu iyi gelir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
3
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
5
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
6
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
7
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
﻿İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
﻿İngiliz basınından flaş iddia: Dele'nin Beşiktaş kabusu sona erdi
﻿İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak
﻿İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak
﻿İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunacak
﻿Rusya'dan Zaporijya'ya saldırı: 2 ölü
﻿Rusya'dan Zaporijya'ya saldırı: 2 ölü
﻿Rusya'dan Zaporijya'ya saldırı: 2 ölü
﻿Son şampiyon eski günlerinin uzağında
﻿Son şampiyon eski günlerinin uzağında
﻿Son şampiyon eski günlerinin uzağında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.