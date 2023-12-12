Dünyanın en nadir timsahı doğdu. Böylesini ilk defa göreceksiniz

Florida'daki bir eğlence parkı, lösistik hastalığı ile doğan mavi gözlü ve bembeyaz bir deriye sahip dünyanın en nadir timsahının doğduğunu duyurdu.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyanın en nadir timsahı doğdu. Böylesini ilk defa göreceksiniz

Eğence parkından yapılan açıklamaya göre, yeni doğan timsah albino değil ancak ''lösistik timsah'' isimli daha nadir bir tür olarak belirtildi.

Bu türlerin albinolardan ayrıldığı, lösistik timsahların pigmentasyon eksikliğine sahip olmadıkları söylendi. Bunun yerine pigment üreten hücrelerde kusurları var ve sıradan bir timsahta bulunanlara benzer pullara sahip oldukları belirtildi.

Dişi lösistik timsahın, normal bir timsah olan erkek kardeşi ile beraber 96 gram ve 49 santimetrelik boyutlarıyla dünyaya geldiği açıklandı.

Gatorland Başkanı Mark McHugh, ''Sonunda Gatorland'de lösistik bir yavru timsah üretmek için yaptığımız 15 yıllık çalışma ve araştırma sonuca ulaştı.'' ifadelerini kullandı.

McHugh'un açıklamasına göre lösistik bir timsahın dünyaya gelişi, vahşi doğada yalnızca birkaç kez görüldü ve hiçbir zaman insan gözetiminde olmadı.

Lösistik timsahların beslenme alışkanlıkları ve mizaçları açısından normal timsahlardan hiçbir farkı yok. Ancak albinolar gibi doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında yanabilirler.

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