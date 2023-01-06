Ne Messi, ne Mbappe. İşte Dünyanın en değerli futbolcusu

Kısa adı CIES olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, dünyanın en değerli 10 futbolcusunu açıkladı.
10 kişilik liste şu şekilde:
10 - FEDERICO VALVERDE
Real Madrid'in Urguaylı orta sahna futbolcusu. 123 milyon euro.
9 - JOSKO GVARDIOL
Hırvat stoper Leipzig'de oynuyor. 20 yaşında. 126 milyon euro.
8 - JAMAL MUSIALA
Bayern Münih'te ofansif orta saha. 19 yaşında. Alman. 145 milyon euro.
7 - GAVI
Barcelona'nın orta sahasında. 19 yaşındaki İspanyol oyuncu 148 milyon euro.
6 - PEDRI
Barcelona'da. Orta sahada görev yapıyor. 20 yaşında. 170 milyon euro.
5 - ERLING HAALAND
Manchester City'nin Norveçli golcüsü. 22 yaşında. 175 milyon euro.
4 - VINICIUS JUNIOR
Real Madrid'in Brezilyalı yeteneği. Forvet. 190 milyon euro.
3 - KYLIAN MBAPPE
Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı. 24 yaşında. 190 milyon 700 bin euro.
2 - PHIL FODEN
Manchester City'nin forveti. 22 yaşında. 200 milyon euro.
1 - JUDE BELLINGHAM
Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz oyuncusu. 208 milyon euro.
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