Messi'ye bomba teklif. Ronaldo'yu geçecek

Arabistan'dan Messi'ye bomba teklif yapıldı. Al Nassr'ın ezeli rakibi Al-Hilal, Messi için kesenin ağzını açtı.

350 MİLYON EUROLUK BOMBA TEKLİF

CNN'de yer alan habere göre, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için Al-Hilal harekete geçti. Suudi Arabistan ekibinin, dünyaca ünlü futbolcuya yıllık 350 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.

RONALDO'YU GEÇECEK

Lionel Messi'nin bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Arjantinli yıldız, Al-Hilal'in yolunu tutarsa, Al Nassr'da yıllık 250 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo'yu geçerek dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.