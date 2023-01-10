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Messi'ye bomba teklif. Ronaldo'yu geçecek

Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından Al Nassr'ın rakibi Al-Hilal'den flaş bir hamle geldi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:43
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Ronaldo'yu geçecek. Messi'ye bomba teklif. Al Nassr'ın rakibinden flaş hamle

Messi'ye bomba teklif. Ronaldo'yu geçecek
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Arabistan'dan Messi'ye bomba teklif yapıldı. Al Nassr'ın ezeli rakibi Al-Hilal, Messi için kesenin ağzını açtı.

350 MİLYON EUROLUK BOMBA TEKLİF
CNN'de yer alan habere göre, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için Al-Hilal harekete geçti. Suudi Arabistan ekibinin, dünyaca ünlü futbolcuya yıllık 350 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.

RONALDO'YU GEÇECEK
Lionel Messi'nin bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Arjantinli yıldız, Al-Hilal'in yolunu tutarsa, Al Nassr'da yıllık 250 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo'yu geçerek dünyanın en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak.

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