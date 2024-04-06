Dünyanın en pahalı çizgi romanı. Süpermen'in ilk kez görüldüğü çizgi roman rekor fiyata satıldı

Süpermen'in ilk kez göründüğü 1938 tarihli bir çizgi roman, açık artırmada 6 milyon dolara satılarak şimdiye kadarki en pahalı çizgi roman oldu.

Müzayede evi, 86 yıl önce ilk kez yayınlandığında bir sayısı sadece 10 sente dünyayı Superman ile tanıştıran bu çizgi romanı "şimdiye kadar yayınlanmış en önemli, en etkili çizgi roman" olarak nitelendirdi.

Satışı gerçekleştiren Heritage Auctions Başkan Yardımcısı Barry Sandoval, "Superman ve Action Comics No. 1 olmasaydı, kim bilir çizgi romanların Altın Çağı olur muydu ya da bu mecra bugünkü haline gelir miydi?" dedi.

Heritage Auctions, daha iyi durumda olan sadece iki restore edilmemiş kopyanın daha bulunduğunu ve orijinal olarak basılan 200 bin adetten sadece 100 tanesinin hayatta kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.

Arkadaşları Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından yazılan öykü, Superman'in gezegeninin yok edilmesinden kaçmak için Dünya'ya gönderilen uzaylı bir çocuk olarak kökenlerini ortaya koyuyor ve ona aşık olan Lois Lane'i tanıtıyor.

Müzayede evi, bu özel sayının değerinin o kadar yüksek olduğunu ve tek tek sayfaların her birinin 60 ibn dolara kadar alıcı bulduğunu belirtti.

Diğer kopyalar da rekor fiyatlara satıldı; bunlardan biri 2021 yılında 3,25 milyon dolara satıldı ve o zamana kadarki en pahalı çizgi roman oldu.

CGC Comics'e göre, Örümcek Adam'ın yer aldığı ilk çizgi roman aynı yıl 3,6 milyon dolara satılarak onu geçerken, Çelik Adam'ın maceralarını anlatan bir başka sayı olan "Superman-1" 2022'de özel bir satışta 5,3 milyon dolara alıcı bularak tacı ele geçirdi.

İlk ortaya çıkışından bu yana geçen yıllar içinde Superman, gişe rekorları kıran filmler, kitaplar, oyuncaklar ve hatta sakızlar üreterek Amerikan pop kültürünün en tanınmış ve kalıcı karakterlerinden biri haline geldi.