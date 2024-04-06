Havalimanında korku dolu anlar. İki yolcu uçağı çarpıştı

Londra’da yer alan 6 havalimanından birisi olan Heathrow’da 2 yolucu uçağı yerde hareket halinde iken çarpıştı. İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre Virgin Atlantic 787 uçağı, terminalde British Airways Airbus A350’ye çarptı. Çarpışma esnasında her iki da hasar oluştu.

Uçak şirketlerinden Virgin Atlantic çarpışma hakkında bir açıklama yaptı.

Kaza yapan uçağın boş olduğunu belirten şirket uçağın kanat ucunun Londra Heathrow Terminal 3'te geri çekilirken başka bir uçakla temas ettiğini belirtti. Müşterilerinin ve mürettebatlarının güvenliğinin her zaman en büyük öncelikleri olduğunu belirten şirket o sırada uçakta yolcu olmadığı bilgisini paylaştı. Uçağın hizmet dışı bırakıldığının duyurduğu açıklamada mühendislik ekiplerinin hemen inceleme ve bakım işlerine başladıkları söylerdi.

Heathrow Havalimanı genelinde uçuş programlarında kaza nedeni ile herhangi bir aksama olmadığı açıklandı. Ancak kaza yapan uçaklardın diğeri British Airways uçağının uçuşu yaklaşık 4 saat ertelendi.