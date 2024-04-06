İran Devrim Muhafızları’ndan İsrail'e tehdit. Pişman olacaklar

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği ve 2'si general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin yaşamını yitirdiği hava saldırısına "pişman edici" bir yanıt verileceğini tekrarladı

Devrim Muhafızları Ordusundan bir yazılı açıklama yapılarak "Siyonist rejimin ve bu rejimin destekçilerinin, Şam'daki korkakça terör suçunu işledikleri için pişman olacakları şekilde cezalandırılması yönünde ulusal talebi yerine getirmeye kararlı olduğumuza dair güvence veriyoruz" sözleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında "İran halkının suçlu Siyonist düşmanın pişman edici şekilde cezalandırılması yönündeki talebi, Allah'ın izniyle gerçekleşecektir" vurgulaması yapıldı.

ŞAM'DAKİ SALDIRI

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik alanında bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı yapmıştı. Yapılan saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından misillemede bulunacağını açıklayan İran, olay nedeni ile ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran, Suriye’deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini duyurmuştu.

İran basınında ise Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verildiği iddia edilmişti.