Dünyanın en pahalı plakası bakın ne kadara satıldı

Cumartesi günü Dubai'de bir plaka açık artırmaya çıktı.

CHİP.com’da yer alan bilgilere göre; Emirates Auction, bunun yeni bir rekor olduğunu söyledi. Elde edilen gelir Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid'in gıda yardımı girişimi olan 1 Milyar Öğün Bağışı kampanyasına aktarılacak.

Müzayede evi, Insider'a plakanın alıcısının isminin gizli kalmasını istediğini söyledi.

Plakada sadece bir harf ve bir rakam bulunuyor: "P 7."

İŞTE O PLAKA

Guinness Dünya Rekorları'na göre daha önce satılan en pahalı plaka tek haneli "1"di.

2008 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Saeed Abdul Ghaffar Khouri tarafından yine Emirates Müzayedesi tarafından düzenlenen bir müzayedede 52,2 milyon dirheme (yaklaşık 14,2 milyon $) satın alınmıştı.

Guinness Dünya Rekorları web sitesinde rekor sahibi olarak listeleniyor.

Hong Kong'da, sadece "R" harfli bir plaka Şubat ayında yaklaşık 3,2 milyon dolara satıldı.

Dubai merkezli iş adamı Balvinder Singh Sahni, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "D 5" plakasını 2016 yılında 33 milyon dirheme satın aldığını söyledi.